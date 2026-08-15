Rimini: paga una lattina di tè ma nasconde 600 euro di creme solari nello zaino. Arrestato alle Befane

Un giovane di nazionalità marocchina è stato fermato dalla Polizia dopo aver nascosto nello zaino diverse confezioni di prodotti

Nel pomeriggio di ieri, la Questura di Rimini ha arrestato un giovane di nazionalità marocchina, resosi responsabile del reato di tentato furto.

Nello specifico, intorno alle ore 16.40, una volante è stata inviata dalla Sala Operativa presso un punto vendita del Centro Commerciale “Le Befane”, in quanto l’addetto alla vigilanza aveva scoperto un possibile autore di furto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno perquisito il soggetto che aveva nascosto all’interno dello zaino diverse confezioni di creme solari, per un valore totale di circa seicento euro.

Il soggetto, una volta entrato nel punto vendita, ha iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali espositivi, prelevando le confezioni di solari per poi inserirle nello zaino. Una volta arrivato alle casse, ha pagato solamente una lattina di tè. L’addetto alla vigilanza, notando lo zaino voluminoso, ha controllato gli scontrini e il ragazzo ha ammesso il furto commesso.

Il giovane è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Dal controllo delle banche sono risultati numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.