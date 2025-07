"Albe artistiche riccionesi”: la magia dell’alba fotografata in spiaggia a Riccione

Nelle fotografie l’artista Cambriano immagina e interpreta l’alba di 540 milioni di anni fa

In spiaggia a Riccione si respira bellezza e creatività. Per tutta la stagione estiva, la mostra fotografica “Albe artistiche riccionesi”di Umberto Maffeo– in arte Cambriano – sarà visitabile presso alcuni stabilimenti balneari (zone 53, 58, 59, 65, 68, 70, 78, 80, 81, 84, 85, 90). Dodici opere per un’esperienza visiva intensa e suggestiva, immersa nei colori simbolici dell’alba: una mostra diffusa e originale che porta l’espressione visiva nel cuore della quotidianità balneare.

Proprio l’alba, infatti, è al centro della ricerca artistica di Cambriano, nome scelto dall’artista per rappresentare il proprio stato d’animo, sempre alla ricerca del nuovo e del cambiamento, proprio come avveniva nell’antico periodo geologico. L’artista immagina e interpreta l’alba di 540 milioni di anni fa. Nelle fotografie, Cambriano combina l’immobilità e l’intuizione del movimento, portando al limite l’immaginazione su come potessero essere le albe di quel periodo storico, tra la dimensione del sogno e quella della realtà. Cambriano le immagina come linee rosse, gialle, squarci di luce sul nero, su uno sfondo dai colori forti e definiti.

L’artista ha all’attivo diverse mostre ed esposizioni, personali e collettive. Alcune sue opere sono state esposte anche a New York (Manhattan) alla Saphira e Ventura Gallery; inoltre, ha avuto diverse pubblicazioni sulle riviste di settore tra cui il Catalogo di arte contemporanea De Agostini 2021.

La mostra fotografica “Albe artistiche riccionesi” è patrocinata dal Comune di Riccione e dalla Cooperativa Bagnini Riccione.