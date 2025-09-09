Alberghi dismessi diventano parcheggi: il Comitato Rimini Sud: "Comune ancora una volta in ritardo"

"Una soluzione da tempo sostenuta"

Il Comitato Rimini Sud ha preso atto con favore dell’annuncio del Comune di valutare l’acquisizione di alberghi dismessi per trasformarli in parcheggi a raso nella zona mare. L’iniziativa, presentata come novità, era infatti una proposta sostenuta dal Comitato sin dalla sua costituzione e già consegnata all’Amministrazione lo scorso 12 giugno come priorità per la riqualificazione del territorio.

Secondo il Comitato, le strutture ricettive abbandonate costituiscono un problema di degrado urbano e sicurezza, oltre a rappresentare un’opportunità persa per restituire funzionalità e decoro alla zona. La creazione di nuovi parcheggi in aree strategiche potrebbe risolvere la carenza cronica di posti auto, una delle criticità più segnalate dai cittadini.

Tuttavia, il Comitato sottolinea come il Comune arrivi ancora una volta in ritardo, denunciando scelte poco lungimiranti e mancanza di programmazione. Rimini Sud auspica che le dichiarazioni si traducano rapidamente in interventi concreti, garantendo decoro e funzionalità agli spazi oggi degradati e risposte immediate a residenti, operatori e turisti.