Alberghiero “S. P. Malatesta”, Cristian Riccardi sfiora la vittoria alla CombiGuru Challenge

Secondo posto nazionale per lo studente della 4ª F nella sfida Unox di Padova: piatti d’eccellenza e focus su sostenibilità e riduzione dello spreco alimentare

Grande successo per l’Istituto Alberghiero “S. P. Malatesta” alla CombiGuru Challenge, la prestigiosa sfida nazionale svoltasi il 17 aprile presso la sede Unox di Padova. Cristian Riccardi, studente della classe 4ª F, ha conquistato un brillante 2° posto, sfiorando la vittoria per una manciata di voti. ​In sole 3 ore e con un paniere di ingredienti, Cristian ha realizzato 2 piatti di eccellenza focalizzati sulla cottura a forno e sulla lotta allo spreco alimentare: Rollè di pollo su crema di asparagi e una Crostata ai lamponi e cioccolato bianco.

​Il traguardo è stato raggiunto grazie alla preparazione tecnica curata dai professori Lucertini e Rimoli, con il supporto del professor Sette che ha accompagnato lo studente durante la finale.