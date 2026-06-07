Alberto Nardin e Francesca Bussone trionfano alla Granfondo Giro del Mito

La manifestazione richiama centinaia di appassionati sulle strade dell'Appennino Tosco-Romagnolo

Si è corsa questa mattina, domenica 7 giugno, a Bagno di Romagna la Granfondo Giro del Mito, manifestazione che ha richiamato centinaia di appassionati sulle strade dell’Appennino Tosco-Romagnolo.

Una granfondo per gli audaci, chiamati a sfidare se stessi e il tempo, illuminati dai miti di un territorio straordinario: le Foreste Sacre, Marco Pantani e le grandi corse come il Giro d’Italia e il Tour de France che hanno attraversato queste strade. Il Giro del Mito rappresenta infatti una celebrazione delle icone del ciclismo e dei paesaggi che le hanno consacrate.

Entrata a far parte del circuito ACSI dal 2025, la manifestazione organizzata dal River22 Sporting Club propone un modo diverso di vivere il ciclismo, lontano dalle narrazioni convenzionali e capace di trasformare ogni pedalata in un’esperienza autenticamente “mitica”.

Due i percorsi previsti. Il tracciato lungo, di 134 chilometri e 3.000 metri di dislivello, ha messo alla prova i partecipanti con le scalate del Passo dei Mandrioli, Passo della Calla, Passo del Carnaio e Acquapartita. Il percorso corto, invece, si sviluppava su 70 chilometri con 1.500 metri di dislivello e comprendeva le ascese al Valico di Monte Fumaiolo e ad Acquapartita.

Nel percorso corto la vittoria è andata a Manuel Senni, che ha preceduto Stefano Zoppi e Francesco Vai. Tra le donne successo per Eleonora Calvi Di Coenzo davanti a Sara Massarutto e Paola Garinei.

Nella Granfondo del Mito, sul percorso lungo, a imporsi è stato Alberto Nardin, vincitore con il tempo di 3 ore e 48 minuti. Sul podio con lui Alessandro Frangioni, secondo classificato, e Danilo Celano, terzo al traguardo.

In campo femminile la vittoria è andata a Roberta Bussone, che ha completato la prova in 4 ore e 22 minuti. Seconda posizione per Mara Manfredi, mentre Jessica Ferretti ha conquistato il terzo gradino del podio.