Alda Merini incontra San Francesco: poesia e musica al San Leo Festival

In scena i docenti del Campus dei Licei musicali: un sestetto accompagna la voce della grande poesia

La celebrazione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle creature trova la sua apoteosi nel terzo appuntamento del San Leo Festival con la lettura delle poesie composte da Alda Merini, ispirandosi proprio a quest’opera di San Francesco.

“Le tenebre hanno paura del pianto degli uomini, i cattivi non sanno piangere”. Alda Merini coglie l’essenza di un Francesco semplice e diretto, che chiama “i cattivi” coloro che non apprezzano il pianto. Quando si parla di amore, di pianto, di dolore e natura, alludendo a Francesco, dobbiamo dismettere i panni di qualsiasi convenzione, culturale e spirituale. La Merini dipinge con pennellate di estrema suggestione alcuni tratti di un uomo dedito a una visione estrema quanto pura della vita stessa. “… e ho scoperto la musica, la musica del dolore”. La stessa nudità di cui Francesco sente la necessità, non è che il primo passo per una rinnovata vestizione, che annulla la paura, che accoglie ogni aspetto dell’esistenza come dono di Dio.

Poesia e musica fanno da cornice a questa inarrivabile scelta di vita, cui possiamo solo cercare di avvicinarci per una superficiale comprensione, per noi già sufficiente a determinare l’infantile stupore di partenza.

Le musiche sono state composte per questa occasione da Marco Bucci che insieme a Dora Romano, che leggerà le poesie, ha scelto i testi da proporre al pubblico. Ad eseguire i brani un sestetto composto dai docenti del Campus nazionale dei Licei musicali, presenti a San Leo dal 16 al 26 luglio, proprio per questo stage dedicato ai giovani musicisti, il cui concerto concluderà il Festival.