“Alè che Impresa”, parte il percorso per i giovani della Valconca

Primo incontro a Morciano per trasformare idee e talenti in opportunità imprenditoriali locali

Si è svolto nella serata del 26 febbraio il primo incontro del percorso “Alè che Impresa” nello spazio “Il Cerchio Valconca”, gestito da “Il Gesto – Società Cooperativa Sociale” a Morciano di Romagna. Per la Valconca è stato molto più di un semplice appuntamento formativo: è stato l’avvio concreto di un cammino pensato per dare voce, strumenti e opportunità ai giovani del territorio. La serata, dedicata all’analisi delle idee passo dopo passo, ha visto ragazze e ragazzi confrontarsi sulle proprie proposte, sui destinatari, sui possibili ostacoli e sulle reali opportunità di sviluppo. Un momento di ascolto e di lavoro che ha messo subito al centro il territorio e le sue potenzialità.

“Alè che Impresa” è un progetto promosso dal Comune di Rimini e coordinato dalla Fondazione Piano Strategico, in collaborazione con i Comuni e le Unioni della Valmarecchia e della Valconca, ed è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il talento dei giovani, aiutandoli a trasformare competenze, passioni e intuizioni in idee concrete e, dove possibile, in vere e proprie imprese.

Il progetto nasce per favorire la nascita e il consolidamento di attività nei settori strategici per lo sviluppo locale, come il turismo, l’agrifood e i servizi di accoglienza, puntando su innovazione, sostenibilità e ricambio generazionale. Non si tratta solo di insegnare come si costruisce un’impresa, ma di creare le condizioni perché i giovani possano restare, investire e credere nel proprio territorio. Allo stesso tempo “Alè che Impresa” rafforza la rete tra comunità, imprese, servizi di incubazione e realtà formative della costa, della Valconca e della Valmarecchia, mettendo in connessione chi ha un’idea con chi può sostenerla e farla crescere.

In Valconca, “Il Gesto – Società Cooperativa Sociale” è protagonista di questo percorso, ospitando e animando gli incontri nello spazio “Il Cerchio”, in via Colombari 68F al centro commerciale Mulino del Conca. Qui il progetto prende forma concreta: uno spazio fisico che diventa spazio di sviluppo, confronto e progettazione condivisa. Dopo il primo appuntamento del 26 febbraio, il percorso prosegue il 5 marzo dalle 20.30 alle 23.00 con un focus sulla fattibilità territoriale, per verificare come le idee possano diventare realizzabili e quali prospettive possano aprirsi nella Valconca. Il 21 marzo, dalle 9 alle 12, si lavorerà alla definizione dell’ipotesi progettuale, tirando le somme e dando una struttura chiara ai progetti emersi.

Il cammino si concluderà il28 marzo con un evento pubblico di restituzione nel pomeriggio, un momento aperto alla comunità per condividere scelte, progettualità e visioni di sviluppo locale per la Valconca. La partecipazione è completamente gratuita e rappresenta un’opportunità concreta per tutti i giovani interessati a mettersi in gioco. Per iscriversi è sufficiente compilare il form dedicato; per informazioni è possibile contattare“Il Gesto – Società Cooperativa Sociale”al numero 3381500188 o scrivere [email protected]. “Alè che Impresa” non è solo un percorso formativo, ma un invito a credere che dalle idee dei giovani possa nascere il futuro della Valconca.