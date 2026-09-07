Alex Podestà, 14 anni e un trionfo da protagonista: il talento di Novafeltria conquista Misano

Il giovane del Ct Novafeltria supera Michele Pretolani in finale e si aggiudica il torneo nazionale di 4° categoria del Misano Sporting Club

È un giovanissimo talento del tennis riminese il protagonista del torneo nazionale di 4° categoria maschile, limitato ai 4.3, andato in scena sui campi del Misano Sporting Club. A salire sul gradino più alto del podio è stato Alex Podestà, appena 14 anni, portacolori del Ct Novafeltria, autore di un torneo da assoluto protagonista. Domenica 6 settembre mattina, alle ore 10, il giovane tennista ha completato la sua splendida cavalcata imponendosi in finale su Michele Pretolani del Maretennis Asd con il punteggio di 6-2, 7-5. Una prestazione convincente per Podestà, capace di mantenere lucidità e continuità nei momenti decisivi e di chiudere il torneo senza concedere spazio all'avversario. Il successo era stato preparato da una semifinale dominata. Podestà, partito dalla classifica di Nc, ha infatti superato Orazio Fazio, testa di serie numero 4 e classificato 4.3, con un perentorio 6-0, 6-0. Nell'altra semifinale Pretolani, testa di serie numero 2, ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 3 Simone Renzi per 6-4, 6-3. Per Alex Podestà si tratta dunque di un'affermazione di grande rilievo, arrivata in un torneo nazionale e contro avversari di categoria. Il titolo conquistato a Misano rappresenta un'altra importante tappa nel percorso di crescita del quattordicenne del Ct Novafeltria. Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Paolo Calbi, mentre il direttore di gara è stato Giovanni Pentucci.

A Misano è già partita la sfida di 3ª categoria

Non c'è però tempo per fermarsi, perché sui campi del Misano Sporting Club è già scattato un altro appuntamento di prestigio. Da sabato è infatti iniziato il torneo nazionale di 3° categoria maschile, che terrà banco fino al 20 settembre. Sono 80 i giocatori iscritti alla competizione, che prende il via dalla sezione riservata ai giocatori di 4ª categoria. Un tabellone particolarmente interessante, con numerosi protagonisti pronti a contendersi l'accesso alla fase finale. Le teste di serie della sezione di 4ª categoria sono, nell'ordine, i 4.1 Manuel Gentile, Alessio Simoncelli, Carlo Conti, Maurizio Bologna, Andrea Bonetti, Federico Mieli, Marino Masi, Alessandro Gostoli, Samuele Cardinali, Claudio Sanchioni, Denis Marini, Roberto Girolomoni, Marco Mazza e Alessandro Valentini. Grande attesa anche per i giocatori di vertice. I principali favoriti sono i 3.1 Pietro Matteini, Pietro Tombari e Iangabriel Ferrara, mentre nel tabellone finale le prime quattro teste di serie saranno, nell'ordine, Iangabriel Ferrara, Pietro Tombari e Pietro Matteini, insieme ai 3.2 Jeremiah Tiger Pfister, Alberto Levoni e Ian Catallo e ai 3.3 Guido Giugliano e Andrea Grossi. Dopo il successo di Alex Podestà, dunque, il Misano Sporting Club torna subito a essere teatro di grande tennis, con un nuovo torneo pronto a regalare spettacolo fino al 20 settembre.