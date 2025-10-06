Altarimini

Alex Podestà domina anche il torneo Super Green di San Mauro

Successo e soddisfazioni per il C.T. Novafeltria: oltre alla vittoria di Podestà, ottimi risultati anche per Michele Giulietti, Andrea Astore Angelini e Nicolò Cesaretti

A cura di Grazia Antonioli Redazione
06 ottobre 2025 11:08
Alex Podestà domina anche il torneo Super Green di San Mauro - Alex Podestà e Matteo Bertozzi
Alex Podestà e Matteo Bertozzi
Novafeltria
Sport
Ennesimo successo del giovane campione Alex Podestà, vincitore anche del torneo Super Green tenutosi a San Mauro nel fine settimana.

In finale Alex ha regolato il portacolori della Galimberti Tennis Academy di Cattolica Matteo Bertozzi.

Alex Podestà e Nicolò Cesaretti

Soddisfazione per il C.T. Novafeltria anche per il terzo posto conseguito da Michele Giulietti e dal buon piazzamento di Andrea Astore Angelini e di Nicolò Cesaretti.

Michele Giulietti e Andrea Astore Angelini
