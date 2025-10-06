Alex Podestà domina anche il torneo Super Green di San Mauro
Successo e soddisfazioni per il C.T. Novafeltria: oltre alla vittoria di Podestà, ottimi risultati anche per Michele Giulietti, Andrea Astore Angelini e Nicolò Cesaretti
A cura di Redazione
Ennesimo successo del giovane campione Alex Podestà, vincitore anche del torneo Super Green tenutosi a San Mauro nel fine settimana.
In finale Alex ha regolato il portacolori della Galimberti Tennis Academy di Cattolica Matteo Bertozzi.
Soddisfazione per il C.T. Novafeltria anche per il terzo posto conseguito da Michele Giulietti e dal buon piazzamento di Andrea Astore Angelini e di Nicolò Cesaretti.