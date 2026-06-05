Alimentazione e traguardo: il nutrizionista riminese conquista la Nove Colli

Il video-diario della prima Nove Colli

Un sogno coltivato fin da bambino e diventato realtà sulle strade della Romagna. Samuele Valentini, nutrizionista clinico e dello sport attivo nell'area di Rimini e provincia, ha raccontato la sua prima partecipazione alla Nove Colli 2026 attraverso un video che ripercorre l'intera esperienza, dalla preparazione fino all'arrivo.

Da piccolo osservava i ciclisti affrontare le celebri salite romagnole a bordo strada; dopo anni di allenamenti e gare in bicicletta, ha deciso di mettersi alla prova nella granfondo più iconica del territorio. Una coincidenza speciale ha reso l'impresa ancora più significativa: la partecipazione è arrivata alla stessa età in cui prese il via anche suo padre, allora ciclista e oggi triathleta.

Nel docufilm vengono approfonditi gli aspetti nutrizionali e prestativi della gara, con particolare attenzione al carico di carboidrati pre-evento, alla strategia di integrazione durante i 200 chilometri e alla gestione dello sforzo. Durante la prova Valentini ha assunto complessivamente 650 grammi di carboidrati, 2.400 mg di sodio, 400 mg di caffeina e circa 4 litri d'acqua, mantenendo una media di circa 110 grammi di carboidrati all'ora.

Dal punto di vista agonistico, il nutrizionista riminese è riuscito a rimanere con il gruppo di testa fino alla salita del Barbotto, prima di gestire il proprio ritmo nella seconda parte della corsa. Nonostante l'insorgenza di crampi negli ultimi chilometri, ha concluso la sua prima Nove Colli in 5 ore e 58 minuti, centrando l'obiettivo di scendere sotto le sei ore.

Il video, disponibile sul canale youtube offre immagini in corsa, dati di potenza, analisi della prestazione e riflessioni finali su alimentazione, integrazione e gestione della gara, rappresentando un'interessante testimonianza per appassionati di ciclismo, sport di endurance e nutrizione sportiva.