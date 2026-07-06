Alla Lodi Fè un viaggio nella storia del mare con il naturalista Loris Bagli

Mercoledì 8 luglio a Riccione la conferenza “Mari scomparsi, antica vita marina nelle rocce di Valconca”

La rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” prosegue la stagione estiva nella splendida cornice del parco della storica villa riccionese in viale delle Magnolie. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 8 luglio alle 21, vedrà come protagonista l’esperto botanico e naturalista Loris Bagli, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo attraverso una conferenza dal titolo “Mari scomparsi, antica vita marina nelle rocce di Valconca”.

Loris Bagli è un professionista stimato e profondamente apprezzato per le sue ricerche sul territorio riminese. Membro della Società Botanica Italiana, della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna e del Wwf Rimini, ricopre inoltre il ruolo di referente scientifico per l’Oasi di Cà Brigida. Nel corso della sua carriera ha collaborato attivamente con istituzioni scientifiche e museali di rilievo, tra cui la Riserva naturale di Onferno, il Museo del territorio di Riccione e il Museo paleontologico di Mondaino. Impegnato in indagini sul campo nell’ambito del progetto “Atlante della Flora”, Bagli firma articoli per le testate “La Piazza” e “Ariminum”, ed è autore di numerose pubblicazioni dedicate allo studio dei giardini, della natura e della botanica.

L’incontro è a ingresso libero: in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si sposterà presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10).

La manifestazione “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” continuerà ad animare le serate della città fino al 2 settembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti settimanali dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia locale e alla grande musica. L’iniziativa si conferma come un vero e proprio salotto culturale all’aperto, capace di rinnovare ogni anno una tradizione considerata tra i momenti più attesi dell’estate riccionese.



