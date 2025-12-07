Alla Scala, Lady Macbeth da record

Incasso senza precedenti per la Prima del 7 dicembre. Nel palco reale la senatrice Segre. In sala anche Favino, Mahmood e Achille Lauro

Prima ancora che si alzi il sipario, la Lady Macbeth del distretto di Mcesk di Šostakovič, scelta per inaugurare questa sera la stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano, segna già un primato. L’opera, infatti, ha totalizzato l’incasso più alto mai registrato per una Prima del 7 dicembre: 2 milioni e 800mila euro, superando nettamente il precedente record, detenuto dalla Forza del Destino dello scorso anno, che si era fermato a 2 milioni e 580mila euro.

Nel palco reale, al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, siederà per il terzo anno consecutivo la senatrice a vita Liliana Segre.

Tra gli ospiti attesi in sala anche diversi volti dello spettacolo e della musica italiana: Mahmood, Achille Lauro e Pierfrancesco Favino.