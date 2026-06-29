All’Arena Francesca da Rimini il concerto “Rock & Roll, Swing, Beat e Surf”

Sul palco dalle 21.00 Il Diavolo & L’Acqua Santa per la rassegna SGR Live

Domani sera all’arena Francesca da Rimini è in programma il concerto Rock & Roll, Swing, Beat e Surf.

Dalle 21.00 salirà sul palco il gruppo Il Diavolo & L’Acqua Santa, band eclettica, ispirata dal rock’n’roll e dallo swing all’italiana.

Il Diavolo e l’Acqua Santa è una formazione attiva dal 2010, composta da Thomas Reggiani (voce e chitarra), Diego Brancaccio (pianoforte e tastiere), Manuel Benedetti (basso e contrabbasso) e Alessandro Mazzoli (batteria e percussioni). Un collettivo sonoro che negli anni ha costruito la propria identità unendo passione live, scrittura sincera e contaminazioni eleganti.

L’ ingresso è gratuito.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.