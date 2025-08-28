Allarme del Pam su Gaza: “Riattivare subito la rete alimentare”

L’agenzia Onu avverte: “Siamo al punto di rottura, ho visto bambini irriconoscibili per la fame”

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam) lancia un nuovo drammatico appello sulla crisi umanitaria a Gaza. Secondo l’agenzia, la popolazione della Striscia è ormai “al punto di rottura”, con il rischio concreto che si diffondano sacche di carestia se non verranno riattivati urgentemente i canali di distribuzione di cibo.

Attualmente la rete di circa 200 punti di distribuzione alimentare, indispensabile per raggiungere centinaia di migliaia di civili, è paralizzata. “La disperazione sta aumentando vertiginosamente e l’ho visto in prima persona”, ha dichiarato la direttrice esecutiva del Pam, Cindy McCain, dopo una missione nella Striscia.

McCain ha raccontato di aver incontrato bambini palestinesi “irriconoscibili” rispetto alle loro foto di qualche mese fa, quando apparivano sani. Un segnale drammatico che conferma l’aggravarsi della malnutrizione, soprattutto tra i più piccoli.

Il Pam ribadisce la necessità di garantire corridoi umanitari sicuri e costanti per il trasporto degli aiuti, sottolineando che senza una riattivazione immediata della rete alimentare le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.