Allarme droni russi, Kallas: "Minaccia alla sicurezza"

Kiev colpisce la raffineria di Kirishi e le ferrovie russe. Von der Leyen: "Nuova violazione della sovranità", tensioni in aumento nel Mar Nero

Nuovo allarme in Europa dopo che un drone russo ha sconfinato nello spazio aereo della Romania, Stato membro dell’Unione Europea. «La violazione dello spazio aereo rumeno costituisce l’ennesima violazione inaccettabile della sovranità di un Paese Ue. Questa continua escalation sconsiderata minaccia la sicurezza regionale», ha dichiarato l’alto rappresentante europeo Kaja Kallas.

Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha condannato l’episodio, definendolo «un’ennesima violazione della sovranità».

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l’incidente e annunciato che «Bucarest solleverà la questione alle Nazioni Unite», sottolineando come si tratti di «una nuova sfida per la sicurezza nell’area del Mar Nero».

Intanto l’Ucraina ha intensificato le proprie operazioni militari: droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Kirishi, nella regione di Leningrado, tra le più grandi della Federazione russa. Raid mirati hanno inoltre interessato un impianto chimico a Perm, un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e la linea ferroviaria Orël-Kursk, con l’obiettivo di interrompere i collegamenti logistici di Mosca.

L’escalation conferma il crescente rischio di destabilizzazione nell’area del Mar Nero, mentre la comunità internazionale torna a esprimere forte preoccupazione per la sicurezza regionale ed europea.