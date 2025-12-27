Villa Verucchio, furto al supermercato: identificati due giovani, la refurtiva sparita

I fatti sono avvenuti intorno alle 17.30 di oggi (sabato 27 dicembre)

Due giovani di nazionalità straniera, uomo e donna, sono stati identificati dai Carabinieri nel pomeriggio di oggi (sabato 27 dicembre), dopo un furto avvenuto al supermercato Coal di Villa Verucchio, sulla strada Marecchiese. I fatti sono avvenuti intorno alle 17.30: i due sono stati visti da un dipendente del supermercato, mentre prelevavano generi alimentari dagli scaffali, per poi darsi alla fuga. Immediata la chiamata ai Carabinieri della stazione locale, ma la coppia, secondo quanto ricostruito, è riuscita a far perdere le tracce per qualche istante; una volta rintracciata, non aveva con sé la refurtiva. I due giovani sono stati identificati. Ora sarà il titolare del supermercato a dover procedere con la denuncia.