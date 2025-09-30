Allarme euro falsi a Novafeltria: banconote da 50 euro “fasulle”, truffati bar e negozi

La truffa è emersa quando gli esercenti hanno portato gli incassi in banca

Attenzione alle banconote da 50 euro: a Novafeltria negli ultimi giorni ne sono state individuate diverse contraffatte. A farne le spese sono stati soprattutto bar, alimentari e piccole attività, che hanno incassato il denaro falso senza accorgersene.

La truffa è emersa quando gli esercenti hanno portato gli incassi in banca: in una sola giornata sono stati segnalati quattro casi, e un’altra banconota sospetta è stata bloccata questa mattina.

Il danno non ricade solo sui commercianti, che oltre a perdere i 50 euro hanno spesso dato anche il resto, ma rappresenta un rischio per tutti i cittadini. Le banconote false infatti possono circolare facilmente, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, quando non c’è tempo di controllare ogni pagamento.

Le forze dell’ordine invitano quindi a prestare massima attenzione: verificare i dettagli delle banconote con il metodo “toccare, guardare, muovere”, fare uso – quando possibile – di penne o dispositivi rilevatori e segnalare immediatamente alle autorità ogni sospetto.