Allarme Legionella a Milano: 12 casi in quartieri diversi. Si indaga sulla rete idrica

La paura corre tra i palazzi

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 novembre 2025 16:04
Nel quartiere San Siro, nell’area di via Rembrandt, i casi di legionella sono saliti a 12, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Lo riferisce l’Ats Milano, che conferma invece un solo decesso e un solo ricovero.

I contagiati abitano in edifici diversi, escludendo quindi un focolaio legato a un singolo condominio. In corso i campionamenti in 30 abitazioni: finora, su 10 analizzate, è emersa una sola positività in un appartamento di controllo, già avviato alla bonifica. Proseguono anche le verifiche sulla rete idrica pubblica.

Ispezionati vari luoghi del quartiere, senza riscontrare situazioni a rischio: nessuna criticità dalle strutture pubbliche e nessuna fontana che possa favorire la diffusione del batterio.

