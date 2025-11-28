Allarme Legionella a Milano: 12 casi in quartieri diversi. Si indaga sulla rete idrica
La paura corre tra i palazzi
Nel quartiere San Siro, nell’area di via Rembrandt, i casi di legionella sono saliti a 12, uno in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Lo riferisce l’Ats Milano, che conferma invece un solo decesso e un solo ricovero.
I contagiati abitano in edifici diversi, escludendo quindi un focolaio legato a un singolo condominio. In corso i campionamenti in 30 abitazioni: finora, su 10 analizzate, è emersa una sola positività in un appartamento di controllo, già avviato alla bonifica. Proseguono anche le verifiche sulla rete idrica pubblica.
Ispezionati vari luoghi del quartiere, senza riscontrare situazioni a rischio: nessuna criticità dalle strutture pubbliche e nessuna fontana che possa favorire la diffusione del batterio.