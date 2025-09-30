Allarme perdita: chiude Via Jano Planco, interviene Sgr: quattro giorni di stop al traffico
La chiusura riguarderà il tratto compreso tra via di Mezzo e via Novelli a partire dalle 7.30
Da domani mattina, mercoledì 1° ottobre, via Jano Planco a Rimini sarà chiusa al traffico in direzione Ravenna-Ancona per consentire lavori urgenti sulla rete di teleriscaldamento.
L’intervento, reso necessario da una perdita significativa su una tubazione, sarà eseguito dalla ditta Cbr per conto del gruppo Sgr. La chiusura riguarderà il tratto compreso tra via di Mezzo e via Novelli a partire dalle 7.30.
La durata dei lavori è stimata in quattro giorni lavorativi. Nel frattempo, la viabilità sarà deviata su via Marzabotto, con segnaletica apposita predisposta dall’impresa esecutrice.
I tecnici sottolineano che si tratta di un’operazione indifferibile, volta a garantire la sicurezza della rete e a ripristinare la piena funzionalità del servizio.