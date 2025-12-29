Incidente sulla Marecchiese: ciclista soccorso a Sant'Ermete dopo l’impatto con un pickup

Le condizioni dell'uomo non sono gravi. Traffico rallentato

Nel pomeriggio di oggi, 29 dicembre, si è verificato uno scontro tra un ciclista e un pickup in via Marecchiese, all’altezza della rotonda di Sant’Ermete.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo tra i 40 e i 50 anni, che è caduto a terra e ha necessitato di immediati soccorsi. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi: è stato trasportato in ambulanza con codice verde all’Ospedale Infermi di Rimini.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti lungo la strada provinciale. La dinamica dello scontro è al momento al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.