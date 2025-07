Altri due morti per West Nile in Lazio e Campania: salgono a quattro le vittime in Italia nel 2025

Un 77enne del Lazio e un 80enne di Maddaloni hanno perso la vita: entrambi avevano patologie pregresse. Nel Lazio 16 nuovi contagi in pochi giorni

Altre due vittime del virus West Nile in Italia. Si tratta di un uomo di 77 anni del Lazio e di un 80enne di Maddaloni, in provincia di Caserta. L’anziano laziale, che viveva in provincia di Latina, è deceduto all’alba presso l’ospedale Spallanzani di Roma. L’uomo, già affetto da patologie croniche e sottoposto in passato a un trapianto cardiaco, aveva soggiornato di recente a Baia Domizia, in provincia di Caserta.

Anche il paziente campano, ricoverato d’urgenza lo scorso venerdì all’ospedale di Caserta, aveva gravi patologie pregresse. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore.

Nel Lazio si registra un preoccupante aumento dei contagi: sono 16 i nuovi casi, per un totale di 44 dall’inizio dell’anno, concentrati soprattutto tra le province di Latina e Roma. Con questi due decessi, il numero complessivo delle vittime in Italia nel 2025 sale a quattro.

Le autorità sanitarie raccomandano massima attenzione e l’adozione delle misure di prevenzione contro le punture di zanzara, principale vettore del virus.