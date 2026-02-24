Ambiente e scienza a confronto a Rimini: il cambiamento climatico al centro

Al Tecnopolo incontro con il fisico del clima del CNR Antonello Pasini

Un appuntamento di grande attualità per comprendere le radici profonde delle emergenze ambientali che stanno segnando il nostro tempo. Giovedì 26 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Uni.Rimini Spa (Piazza Malatesta 30, Rimini), il Tecnopolo di Rimini ospita il workshop “La crisi climatica recente e le sue tante sfide”, con relatore il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.

L’incontro sarà introdotto da Anna Montini, Assessora all’Ambiente del Comune di Rimini e docente dell’Università di Bologna.

I fenomeni meteorologici estremi influenzano sempre più le nostre vite e le nostre attività economiche. Le emergenze quotidiane che siamo chiamati ad affrontare non sono eventi isolati, ma affondano le proprie radici nell’aumento delle temperature globali e nei cambiamenti climatici in atto, che rappresentano una vera e propria crisi strutturale e di lungo periodo. Superare le emergenze significa, quindi, affrontare e vincere la crisi climatica.

Ma la crisi climatica è un problema complesso e globale, che interpella la società su più livelli. Nel corso della conferenza, il professor Pasini affronterà questi diversi livelli di complessità con l’obiettivo di indicare percorsi concreti per rispondere in modo sistemico alla crisi climatica, integrando conoscenza scientifica, responsabilità collettiva e visione strategica. L’evento si inserisce nel quadro delle attività del Tecnopolo di Rimini, hub strategico per l’innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico sul territorio, in rete con i Tecnopoli dell’Emilia-Romagna.

Il Tecnopolo, attraverso i Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale attivi in ambito energia, ambiente e materiali, promuove da alcuni anni iniziative dedicate alla transizione energetica, all’economia circolare e alla lotta ai cambiamenti climatici. L’incontro del 26 febbraio, che si svolge con il Patrocinio del Comune di Rimini, rappresenta un’importante occasione di approfondimento aperta a cittadini, imprese, studenti e istituzioni, per rafforzare il dialogo tra ricerca, politica e società civile su uno dei temi più decisivi per il futuro.