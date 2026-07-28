Ambiente, il Comune di Rimini certifica il proprio percorso di sostenibilità

Il riconoscimento arriva dopo tre anni di lavoro, con analisi, verifiche e il coinvolgimento di numerosi servizi dell’Ente

Dopo tre anni di lavoro, numerosi incontri di coordinamento interno, la verifica della conformità alla normativa ambientale vigente e l’analisi approfondita delle attività dei servizi coinvolti, finalizzata all’individuazione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti, il Comune di Rimini ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO14001 del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) nell'ambito del progetto LIFE HELP cofinanziato dall’Unione Europea.

La certificazione Uni En ISO 14001 è il riconoscimento del fatto che il proprio Sistema di Gestione Ambientale è conforme agli standard internazionali.

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale implementato abbraccia quasi tutti i settori dell'Ente: "Pianificazione e tutela del territorio, gestione degli edifici ad esclusione di

quelli in concessione a terzi, manutenzione delle strade, gestione dell’illuminazione pubblica, viabilità e mobilità, gestione del verde pubblico, gestione del parco veicolare comunale e gestione delle emergenze ambientali per le attività di competenza. Gestione indiretta del Servizio di gestione dei rifiuti, del Servizio idrico integrato e del Servizio di trasporto pubblico locale", a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di gestire in modo strutturato e sistematico i propri impatti sull’ambiente, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse, la riduzione dei consumi e delle emissioni e il pieno rispetto della normativa ambientale.

Fondato sul principio del miglioramento continuo, il Sistema rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità, la tutela del territorio e la creazione di valore per la collettività.

A seguito della verifica effettuata dall’organismo terzo di certificazione KIWA Cermet Italia il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Rimini è stato riconosciuto conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, ottenendo così un importante riconoscimento del percorso intrapreso.

Questo traguardo è il risultato di un intenso lavoro intersettoriale e della collaborazione tra i diversi servizi dell’Ente, accomunati da obiettivi condivisi e da una forte sensibilità verso le tematiche ambientali. Tale visione si traduce nella volontà di promuovere la sostenibilità non solo all’interno dell’organizzazione, attraverso comportamenti e pratiche responsabili, ma anche lungo tutta la propria catena di relazioni, coinvolgendo fornitori, appaltatori e partner in un percorso orientato a scelte sempre più sostenibili.

Un ulteriore e significativo risultato conseguito nell'ambito del progetto LIFE HELP è rappresentato dallo sviluppo dell'indice WA2NNA-BEST, realizzato in collaborazione con ISPRA, che ne ha curato la validazione e l'impostazione scientifica. L'indice costituisce uno strumento innovativo per l'autovalutazione delle pratiche ambientali adottate dall'Ente e per la comunicazione, semplice e immediata, del livello di sostenibilità delle politiche ambientali rivolte a cittadini e amministratori, è visionabile al seguente link: https://comunedirimini.wise.town/public/Wa2nna-Best . La valutazione si basa su sei tematiche ambientali strategiche per il Comune di Rimini: qualità dell'aria, efficienza idrica, gestione dei rifiuti, rumore, conservazione della natura e della biodiversità, clima ed energia.

L’Amministrazione ritiene fondamentale condividere con i cittadini l’impegno profuso e i risultati conseguiti, affinché la sostenibilità diventi un valore comune e un elemento distintivo della comunità. L’obiettivo è contribuire, insieme, alla costruzione di un futuro sempre più sostenibile, responsabile e attento alla qualità dell’ambiente e della vita delle generazioni presenti e future.