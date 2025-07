Ammodernamento per l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano

Dal 25 luglio lavori di rinnovamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano, in via Gobetti 2, da venerdì 25 luglio sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Dal 25 al 31 luglio 2025, l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano sarà trasferito temporaneamente presso l’ufficio postale di Pianventena, in piazza Chiesa Pianventena 11, aperto dal lunedì al venerdì falle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45.

Dal 1° agosto fino al termine dei lavori del Progetto Polis, l’ufficio postale sarà trasferito presso un container, dotato di ATM Postamat fruibile h24, presso lo stesso indirizzo di via Gobetti 2 e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 ed il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35.

Al ter­mi­ne dei la­vo­ri, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di San Giovanni in Marignano sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.