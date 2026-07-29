Ance Romagna a San Patrignano: edilizia e valore sociale al centro del confronto

Il Consiglio generale dell’associazione ha visitato la Comunità e la nuova struttura residenziale da 3.160 metri quadrati con 282 nuovi alloggi

Il Consiglio generale di ANCE Romagna presieduto da Ulisse Pesaresi si è riunito a San Patrignano, unendo momenti di confronto associativo alla visita della Comunità e della nuova struttura recentemente inaugurata. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini e Valentina Rifolfi, Assessora all’urbanistica del Comune di Rimini.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per approfondire la conoscenza di una realtà che da quasi cinquant’anni opera sul territorio promuovendo accoglienza, inclusione e percorsi di crescita personale. La visita ha permesso di conoscere le esperienze degli ospiti della comunità e gli spazi in cui vivono, lavorano e svolgono le attività quotidiane. Fra questi, la Cantina dove si è concluso l’evento alla presenza della Presidente della Comunità di San Patrignano, Vittoria Pinelli, e del Presidente di San Patrignano Società Cooperativa Agricola, Roberto Bezzi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova struttura residenziale di 3160 metri quadrati per 282 nuovi alloggi, progettata dall’architetto Massimo Morandi e realizzata da Edile Costruzioni, che rappresenta una significativa tappa nel percorso di riqualificazione degli alloggi della Comunità e testimonia come il valore sociale che l’edilizia può generare al servizio delle persone e del territorio e può coniugare al meglio le esigenze, anche laddove le competenze richieste sono altamente specialistiche e la tecnologia si integra col valore umano.

A guidare gli ospiti nella visita al nuovo edificio sono stati l’architetto Massimo Morandi e Daniela Morandi, Presidente CDA Edile Costruzioni e componente del Consiglio Generale Ance Romagna.

È stata una serata di grande emozione e coinvolgimento per tutto il Consiglio di Ance, per gli ospiti, per l’ambientazione e per gli alti contenuti sociali, illustrati con competenza dai responsabili della Comunità – afferma Ulisse Pesaresi - con promessa reciproca di creare altre occasioni per rivivere e conoscere meglio questa eccellenza del nostro territorio”.