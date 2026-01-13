Anche Vance domani all’incontro sulla Groenlandia con Rubio e rappresentanti di Nuuk e della Danimarca

Washington ospiterà il vertice tra Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca sulla richiesta americana riguardante l’isola; lunedì previsto un incontro simile a Bruxelles con la Nato

Domani a Washington si terrà un incontro di alto livello sulla Groenlandia, al quale parteciperanno il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, insieme ai ministri degli Esteri groenlandese Lars Motzfeldt e danese Lars Rasmusen. L’incontro, riportano i media danesi citando Rasmusen, sarà centrato sulla richiesta degli Stati Uniti relativa all’isola.

Intanto, lunedì è previsto a Bruxelles un incontro tra Danimarca, Groenlandia e Nato, su richiesta di Copenaghen, ha reso noto il segretario generale dell’Alleanza, Rutte. L’incontro mira a coordinare le posizioni dei Paesi coinvolti e a discutere eventuali implicazioni strategiche e geopolitiche per la regione artica.