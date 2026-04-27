Andrea Roncato conquista il Centrale di Riccione: serata a sorpresa tra applausi e ricordi

L’attore, in città per un film, ospite del Lounge Bar: bagno di folla, racconti di gioventù e cena in compagnia con i fan

Serata speciale al Centrale Lounge Bar di Riccione, dove l’attore Andrea Roncato è stato protagonista di un incontro a sorpresa con il pubblico.

Michele, marito di Maria – titolare del locale – appena saputo della presenza dell’attore a Rimini per le riprese di un film, si è attivato per convincerlo a trascorrere qualche ora al bar insieme ai clienti. L’invito è stato accolto e già dal tardo pomeriggio il locale si è riempito, con molte persone arrivate per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili oltre le prenotazioni.

Ph Ballante

Intorno alle 20.30 Roncato ha fatto il suo ingresso accompagnato dal manager e da Paolo Righetti, titolare dell'agenzia teatrale di Riccione. Appena riconosciuto, è stato accolto da un lungo applauso, con tanti clienti accorsi per una foto.

Con la consueta disponibilità, l’attore ha preso il microfono salutando tutti, dai più piccoli ai nonni, e ha intrattenuto il pubblico raccontando alcuni aneddoti legati ai suoi soggiorni giovanili a Riccione, tra amici e avventure.

A seguire, cena in compagnia a base di orecchiette con cime di rapa, porchetta e panzerotti pugliesi. La serata si è poi conclusa tra tavoli e brindisi, con Roncato che si è concesso a foto e saluti, soprattutto con i tanti fan (e le tante fan) presenti nel locale.