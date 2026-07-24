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Annuncio di lavoro: Reggini San Marino cerca impiegato amministrativo e contabile

Tra i requisiti, 3-5 anni di lavoro in ruoli analoghi all'interno di aziende strutturate o studi professionali

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2026 12:47
Annuncio di lavoro: Reggini San Marino cerca impiegato amministrativo e contabile -
Repubblica San Marino
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Reggini è alla ricerca di un o una Impiegato o impiegata Amministrativo e Contabile.

Requisiti:

- Esperienza consolidata (almeno 3-5 anni) in ruoli analoghi all’interno di aziende strutturate o studi professionali.
- Solida competenza in ambito contabile e fiscale.
- Autonomia nella gestione di prima nota, riconciliazioni bancarie e tesoreria.
- Esperienza pregressa nell’elaborazione dei cedolini paga e nella gestione amministrativa del dipendente.
- Ottima padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office, in particolare Excel) e dei software di gestione contabile/payroll.
- Precisione, riservatezza, spiccate capacità organizzative e attitudine al problem solving.
- Requisito preferenziale: Conoscenza della normativa contabile/fiscale sammarinese.

Se pensi di avere le competenze giuste, compila il form sul sito Reggini e invia la tua candidatura.
Link sito: https://bit.ly/4wUrn1i

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