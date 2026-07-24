Annuncio di lavoro: Reggini San Marino cerca impiegato amministrativo e contabile

Tra i requisiti, 3-5 anni di lavoro in ruoli analoghi all'interno di aziende strutturate o studi professionali

Reggini è alla ricerca di un o una Impiegato o impiegata Amministrativo e Contabile.



Requisiti:

- Esperienza consolidata (almeno 3-5 anni) in ruoli analoghi all’interno di aziende strutturate o studi professionali.

- Solida competenza in ambito contabile e fiscale.

- Autonomia nella gestione di prima nota, riconciliazioni bancarie e tesoreria.

- Esperienza pregressa nell’elaborazione dei cedolini paga e nella gestione amministrativa del dipendente.

- Ottima padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto Office, in particolare Excel) e dei software di gestione contabile/payroll.

- Precisione, riservatezza, spiccate capacità organizzative e attitudine al problem solving.

- Requisito preferenziale: Conoscenza della normativa contabile/fiscale sammarinese.



Se pensi di avere le competenze giuste, compila il form sul sito Reggini e invia la tua candidatura.

Link sito: https://bit.ly/4wUrn1i