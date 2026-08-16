Rissa sul lungomare, tre giovani feriti con un coltello: sono gravi

Due ragazzi di 19 anni e un 23enne sono ricoverati al Bufalini di Cesena. Il più grave è stato operato dopo un colpo al busto

Sono finiti in ospedale con ferite da arma da taglio due ragazzi di 19 anni e un giovane di 23, coinvolti nella violenta rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Rimini, nella zona del porto. Tutti e tre sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi. Il più grave ha dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico dopo essere stato raggiunto al busto. Nessuno, secondo quanto emerso, sarebbe comunque in pericolo di vita.

La lite è esplosa intorno alle 4, quando nella zona frequentata dai locali della movida sarebbe iniziata una discussione tra un gruppo numeroso di giovani di origine nordafricana. La situazione è rapidamente degenerata. In pochi istanti dalle parole si sarebbe passati all'aggressione e nella confusione sarebbero comparsi anche dei coltelli. L'allarme ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati carabinieri e Polizia di Stato, impegnati a riportare la situazione sotto controllo mentre venivano richiesti anche i soccorsi sanitari.

Sul lungomare Tintori sono intervenute tre ambulanze e un'auto medicalizzata. I sanitari hanno prestato le prime cure ai tre feriti e li hanno stabilizzati prima di disporne il trasferimento d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove sono stati presi in carico dai medici.

Nel frattempo sono partiti gli accertamenti per chiarire la dinamica della rissa. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e cercando di ricostruire con precisione le diverse fasi dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori ci sono anche gli elementi utili a individuare tutti coloro che avrebbero preso parte alla lite. L'indagine dovrà ora stabilire da dove sia partita la discussione e chi abbia materialmente utilizzato i coltelli. Gli accertamenti sono ancora in corso.