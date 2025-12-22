Antitrust: maxi multa da 98 milioni ad Apple per abuso di posizione dominante
L’Autorità accusa l’azienda di ostacolare la concorrenza su App Store, imponendo regole restrittive agli sviluppatori terzi
L’Antitrust italiana ha inflitto ad Apple una sanzione di 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, l’azienda avrebbe danneggiato gli interessi delle imprese che distribuiscono le proprie applicazioni tramite l’App Store.
“In tale mercato – spiega l’Antitrust – Apple detiene una posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store”. L’Autorità ha accertato la natura restrittiva delle regole sulla privacy imposte dall’azienda, a partire da aprile 2021, nel contesto del sistema operativo mobile iOS, nei confronti degli sviluppatori terzi.
Queste restrizioni, secondo l’Antitrust, hanno limitato la concorrenza, favorendo Apple rispetto agli altri operatori e condizionando il libero accesso al mercato delle applicazioni.