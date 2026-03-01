Tragedia a Rimini: giovane motociclista cade e perde la vita tentando di evitare un tasso

Un giovane motociclista ha perso la vita tentando di evitare un tasso che stava attraversando la strada

Tragedia nella notte tra sabato e domenica sulla via Emilia. Un giovane motociclista ha perso la vita tentando di evitare un tasso che stava attraversando la strada.

L’incidente è avvenuto all’altezza della fiera di Rimini, attorno alle due di notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, un cubano di 31 anni di Borghi, era in sella a una Kawasaki z900, di grossa cilindrata, e viaggiava sulla via Emilia in direzione di Santarcangelo, quando all’altezza dello svincolo della Fiera- San Martino in Riparotta, avrebbe cercato di evitare un tasso che stava attraversando la strada. Dopo aver effettuato la manovra, il centauro è caduto e sarebbe stato poi travolto dall’auto dietro di lui.

Sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nello scontro è morto anche l’animale selvatico. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi.