Incidente a Misano: perde il controllo dell'auto e investe una ragazza. Aveva 1,91 all'etilometro

Incidente ieri sera sulla Statale Adriatica

Incidente nella serata di ieri su Via Nazionale Adriatica interna 148, a Misano, all’altezza dell’ex Oliviero: un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro due vetture, investendo una ragazza.

Il fatto è avvenuto di fronte a un distributore di carburante. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, alla guida con a bordo la moglie e le due figlie, si trovava inizialmente all’interno dell’area di servizio. Il conducente sarebbe poi uscito dall’accesso lato Ancona, tentando di rientrare nell’ingresso lato Rimini, ma durante la manovra azzardata avrebbe perso il controllo del veicolo. Dopo aver urtato un cordolo, l’auto si è schiantata contro due macchine parcheggiate. Nel caos dell’impatto una ragazza è stata travolta, finendo sotto l’auto.

La ragazza è stata tirata fuori da sotto la vettura e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Le altre persone coinvolte sarebbero rimaste illese. Al conducente è stato effettuato l’alcoltest, che avrebbe registrato un valore di 1,91 g/l, ben oltre il limite consentito.

Sul posto sono intervenute ambulanza, Municipale, Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.