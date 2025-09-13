Antonella Palmisano d’argento nella 35 km di marcia

Prima medaglia italiana ai Mondiali di atletica di Tokyo, vince la spagnola María Pérez

Antonella Palmisano porta a casa la prima medaglia italiana ai Mondiali di atletica di Tokyo. Nella 35 chilometri di marcia, disputata nella notte italiana sulle strade della capitale giapponese, l’azzurra ha conquistato uno splendido secondo posto, chiudendo con l’argento alle spalle della spagnola María Pérez, dominatrice della prova. Sul terzo gradino del podio l’ecuadoriana María Torres.

In campo maschile l’oro è andato al canadese Evan Dunfee, che ha fermato il cronometro a 2 ore, 28 minuti e 22 secondi, imponendosi nonostante il clima afoso. Argento per il brasiliano Caio Bonfim, già medagliato olimpico, con 2:28.55, mentre il giapponese Hayato Katsuki (2:29.16) ha conquistato il bronzo.

Buona prestazione per Riccardo Orsoni, ottavo in 2h 31'39", mentre Teodorico Caporaso è stato squalificato.

Con questo argento Palmisano conferma il suo ruolo di punta della marcia mondiale, riportando l’Italia sul podio iridato.