Anziano deceduto in casa dopo un malore al ristorante

Il nipote ha dato l’allarme dopo quattro giorni senza notizie

Un anziano di 88 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cerasolo Ausa, nel Riminese. A lanciare l’allarme è stato il nipote, preoccupato per non avere più sue notizie da lunedì.

Quel giorno l’uomo era uscito a cena e aveva accusato un malore nel ristorante. Era stato allertato il 118, ma l’intervento era stato annullato poiché l’anziano sembrava essersi ripreso. Tornato a casa, però, si sarebbe verificato il decesso, probabilmente per cause naturali.

I vigili del fuoco sono intervenuti forzando una finestra per entrare nell’abitazione, trovandolo riverso a terra. L’uomo viveva da solo e in casa non sono stati riscontrati segni di effrazione o violenza. Sono in corso accertamenti per chiarire le esatte cause della morte.