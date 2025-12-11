Aperitivo solidale a Rimini, Cna in campo per la vita: un defibrillatore per l'Opera Sant'Antonio

Raccolti 2.500 euro. Presente anche il presidente dell’Opera di Sant’Antonio Padre Giordano Ferri

Nel suggestivo scenario del centro storico di Rimini illuminato a festa, si è svolto con grande partecipazione l’Aperitivo Solidale “CNA per la vita, insieme per un Cuore che batte”, promosso da CNA Rimini per sostenere l’Opera Sant’Antonio di Rimini e raccogliere fondi per i progetti e acquistare un defibrillatore.

L’evento, ospitato negli accoglienti spazi del Caffè Cavour, ha visto la presenza del presidente dell’Opera di Sant’Antonio Padre Giordano Ferri, numerosi imprenditori associati a CNA, insieme ai collaboratori, ai dipendenti e agli staff di presidenza e direzione dell’associazione. Un momento autentico di condivisione, generosità e senso di appartenenza, nato per trasformare un semplice aperitivo in un gesto concreto di solidarietà per sostenere l’attività quotidiana dell’Opera di Sant’Antonio per i bisognosi attraverso il servizio giornaliero di mensa, docce, pacchi alimentari per le famiglie, distribuzione di farmaci, centro di ascolto, lavori socialmente utili e la lotta allo spreco alimentare.

La campagna di solidarietà è stata finalizzata anche all’acquisto di un defibrillatore con la volontà di dotarla di uno strumento salvavita per proteggere chi ogni giorno lavora, vive e condivide uno spazio di umanità e accoglienza.

CNA Rimini desidera ringraziare tutti i partecipanti e il Caffè Cavour per la calorosa ospitalità. Ancora una volta la comunità ha dimostrato come la solidarietà possa essere un’esperienza condivisa, capace di unire e generare un impatto concreto. Un ringraziamento speciale va inoltre al Consorzio delle Macellerie della Provincia di Rimini “Verde & Sole”, che con la propria donazione ha contribuito in modo significativo.

Il ricavato della serata ammonta a circa 2.500 euro, somma che permetterà anche l’acquisto di un defibrillatore, il quale sarà installato presso i locali dell’Opera Sant’Antonio di Rimini.