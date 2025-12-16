Aperte le archeo-fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia tra storia e modernità

Prime corse alle 16, esposizione di reperti archeologici e polemica sul ticket per la Fontana di Trevi

A Roma aprono oggi le attese stazioni-museo della Metro C, Colosseo e Porta Metronia. Le prime corse sono previste alle 16. Nelle fermate saranno esposti i reperti recuperati durante gli scavi, offrendo ai viaggiatori un vero e proprio viaggio nella storia della città. Tuttavia, per visitare il sito della Domus del Comandante sarà necessario attendere ancora. La prossima fermata dell’ultima linea della metropolitana capitolina sarà Piazza Venezia.

Intanto, a creare dibattito è la possibile introduzione di un ticket da due euro per visitare la Fontana di Trevi. L’ipotesi, al vaglio del Campidoglio da quando è stato introdotto il numero chiuso per l’accesso al celebre monumento, suscita già perplessità tra i cittadini e i consumatori.