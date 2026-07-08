Aperto il bando per diventare Volontario in ferma iniziale dell'Esercito

Presente in Emilia-Romagna due recruiter a disposizione dei ragazzi per l'orientamento tra le opportunità di carriera offerte dal mondo militare

È aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico per l'ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale (VFI) dell'Esercito Italiano, rivolto ai giovani tra i 18 e i 24 anni.

Durante la selezione i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici con visite mediche ed esami specialistici, e infine un esame attitudinale per verificare l'idoneità al servizio. Per gli spostamenti è prevista una convenzione ferroviaria riservata, consultabile sul sito dell'Esercito.

Diventare VFI significa poter accedere a concrete opportunità di stabilizzazione e progressione di carriera, oltre a un'indipendenza economica immediata: un primo passo per costruire un futuro solido attraverso competenze specialistiche spendibili anche fuori dall'ambito militare.

Il Volontario in ferma iniziale è la figura che, all'ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari, sottoscrive una ferma di tre anni, con possibilità di rafferma annuale. Dopo il dodicesimo mese di servizio può partecipare, con riserva di posti, ai concorsi per le Forze di Polizia; dal 24° mese può concorrere per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con eventuale transito al termine del terzo anno.

Dei 3.200 posti disponibili, 78 sono riservati a incarichi tecnici (elettricista, fabbro, muratore, idraulico, falegname, meccanico, esploratore equestre e tecnico per aeromobili di 1° livello).

La domanda va presentata esclusivamente sul portale concorsi.difesa.it, con accesso tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per approfondimenti è possibile consultare il bando ufficiale o rivolgersi ad Atena ed Ettore, gli avatar virtuali dell'Esercito.

Per offrire ai giovani aspiranti un punto di riferimento chiaro nell'orientamento tra le opportunità offerte dalla Forza Armata, e per accompagnarli passo dopo passo nel percorso concorsuale, è stata istituita la figura del Recruiter: i contatti sono disponibili sul sito ufficiale dell'Esercito, nella sezione "Concorsi e arruolamenti".