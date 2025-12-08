Appalti Nato, mandato d’arresto dal Belgio per un consulente italiano

Indagato per presunta corruzione e partecipazione a organizzazione criminale secondo i media belgi e internazionali

La Procura federale del Belgio ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di un consulente e imprenditore italiano, Eliau Eluasvili, 60 anni, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti in alcuni appalti della Nato.

Secondo quanto riportato da Le Soir, La Lettre, Follow the Money e Knack, Eluasvili sarebbe sospettato di aver agito per conto della società israeliana di tecnologia militare e difesa Elbit Systems in relazione a contratti conclusi con una delle agenzie dell’Alleanza Atlantica ora sotto indagine.

L’uomo risulta ricercato dal 30 settembre con accuse formulate dagli inquirenti belgi di presunta corruzione attiva e partecipazione a un’organizzazione criminale. Le autorità sottolineano che si tratta di ipotesi di reato nell’ambito di un’indagine ancora in corso.

L’inchiesta sugli appalti coinvolge magistrature e forze di polizia di Belgio, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svizzera, Lussemburgo e Romania, in un quadro investigativo internazionale articolato su presunti flussi finanziari e possibili condotte corruttive.

Al momento, ulteriori dettagli non sono stati resi noti dalle autorità competenti e l’indagine è tuttora in evoluzione.