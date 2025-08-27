Apple presenta i nuovi iPhone 17 il 9 settembre

Dall’iPhone Air super sottile ai modelli Pro potenziati, passando per Apple Watch e AI: tutte le novità attese al keynote di Cupertino

Il 9 settembre 2025 Apple svelerà la nuova gamma iPhone 17 durante l’evento allo Steve Jobs Theater di Cupertino, insieme ai nuovi Apple Watch, AirPods e aggiornamenti per Vision Pro.

L’iPhone 17 arriverà in quattro varianti: il modello standard con display da 6,3 pollici e nuove colorazioni, i Pro e Pro Max con design rinnovato, fotocamera tripla con teleobiettivo 8x e chip A19 Pro, e l’attesissimo iPhone 17 Air, più sottile e leggero, ma con qualche compromesso su batteria e fotocamera. Prezzi da 979 a oltre 1.500 euro.

Il keynote sarà anche il banco di prova per Apple Intelligence, con iOS 26 e una nuova interfaccia “Liquid Glass”. Oltre agli smartphone, spazio a Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 e AirPods Pro 3.

Il lancio avviene in un contesto economico segnato dai dazi Usa, che Apple cerca di aggirare spostando parte della produzione in India e aumentando gli investimenti negli Stati Uniti.