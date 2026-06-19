Apre un nuovo supermercato a Rimini: taglio del nastro per la Despar in via Siracusa

Appuntamento a martedì 23 giugno

Martedì 23 giugno alle ore 8.30 sarà inaugurato il nuovo supermercato Despar in via Siracusa 35, a Rimini. L’apertura sarà accompagnata da un momento ufficiale alla presenza di istituzioni, autorità e vertici di Despar Nord.

Il programma della mattinata prevede il taglio del nastro, seguito dalla benedizione del parroco e da una colazione offerta ai clienti.

All’inaugurazione interverranno Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna, Alessandro Arduini, capo area Emilia-Romagna di Despar Nord, e don Mathieu Malick Faye della parrocchia Cuore Immacolato di Maria Santissima di Bellariva.

Nel corso della presentazione è stato inoltre annunciato che pochi giorni dopo, il 30 giugno, è prevista un’ulteriore apertura sul territorio riminese, a San Giovanni in Marignano, con insegna Eurospar, a conferma del ruolo centrale della provincia di Rimini nei piani di investimento del gruppo.