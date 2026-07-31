Lui un ingegnere, lei laurea in fisica: entrambi "anima nerd", aprono a Cattolica il loro nuovo locale

Non la solita fumetteria, ma un vero e proprio negozio-bar dove poter anche partecipare a tornei di carte o a giochi di ruolo

Lui ingegnere appassionato di Pokemon, Lego e giochi da tavolo, lei laureata in fisica e amante di anime e manga. Nicolas SImoncini di San Giovanni in Marignano e Francesca Neri di Misano, entrambi 30enni, hanno deciso di dare sfogo alle proprie passioni aprendo Raven, una particolare attività: non la solita fumetteria, ma un locale in cui incontrarsi per condividere le proprie passioni, disputare tornei e bere insieme. Attività che nelle grandi città è facile trovare, ma che nel Riminese costituisce una specialità. L'inaugurazione di Raven, in via Corridoni a Cattolica, è in programma domenica alle 18.



“Entrambi, partecipiamo a tornei con le carte - spiegano i due titolari - e volevamo un posto in cui poter invitare altri come noi. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cominciato a dare forma alla nostra idea. La particolarità di Raven è che si può venire per comprare, giocare e bere qualcosa ma, soprattutto, stare in compagnia, condividendo la propria passione. Ed è questa, secondo noi, la cosa più importante”.



Dai fumetti, passando ai Lego a tema come Star Wars e Harry Potter, le action figure più famose, senza dimenticare la compravendita e valutazione delle carte: “All’interno abbiamo allestito una sala in cui disputare tornei di carte Magic, Disney Lorcana, Pokemon, Yu-Gi-Oh e One Piece, trascorrere serate in compagnia con la nostra ampia scelta di giochi da tavolo, inoltre abbiamo una saletta privata per giocare di ruolo in stile Dungeons & Dragons. Organizziamo anche eventi per i più piccoli. Insomma, il nostro obiettivo, ambizioso o meno non lo sappiamo ancora, è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento, durante tutto l’anno, per i nerd della zona e anche i curiosi che si vogliono avvicinare a questo mondo".