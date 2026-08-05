Aquafan di Riccione: il pubblico si scatena con Cioffi nella Piscina Onde

Domani 13 ore di apertura con "The Long Sunset" e battaglia di DJ

Non si ferma l’estate di musica e spettacolo all’Aquafan di Riccione. Ieri la celebre Piscina Onde si è scatenata sulle note delle hit di Cioffi ospite del festival Maxibon Music Wave. Il giovane cantautore pugliese ha travolto il pubblico coinvolgendo migliaia di fan con le sue canzoni più belle, come ‘Farfalle’ e ‘Sola (ti amo)’ ma la gente si è letteralmente scatenata sulle note del nuovo tormentone ‘Carmela’ per un grande momento di festa. Il festival dell'Aquafan si conferma punto di riferimento dell'intrattenimento estivo e ‘trampolino’ di lancio per tormentoni e hit estive di artisti nazionali e internazionali. “Esibirmi davanti a questo pubblico con questo sole è una cosa davvero sorprendente. Aquafan ti mette gioia e gli scivoli ancora di più. Questo è davvero uno dei migliori d’Europa”. Cioffi dopo il festival, si è concesso anche una pausa tra gli scivoli. Li ha voluti provare davvero tutti, per decretare il migliore: “Il più bello in assoluto è l’Extreme. Black Hole, M280 e Kamikaze offrono una bella scarica di adrenalina”. Per Cioffi il tour proseguirà fino a settembre: “Tra appuntamenti in tv e main stage, la mia estate lavorativa non è ancora finita. Girerò ancora tutta Italia”. Ultimi due appuntamenti del Maxibon Music Wave per agosto con Welo (11 agosto) e Angie (18 agosto).

Programma di domani 6 Agosto

Via a un nuovo giovedì no stop in Aquafan con The Long Sunset, un'apertura prolungata del parco acquatico dalle 10:00 alle 23:00. Durante queste 13 ore no-stop, gli scivoli rimarranno attivi sia di giorno che di notte. Nel pomeriggio la Piscina Onde si accenderà con lo showman Franky Chiappinelli, gli Aquadancers e tante sorprese. Gli spazi della Walky Cup ospiteranno WalkyFan con The Breakfast Crew, un gruppo di giovanissimi ballerini e influencer italiani, idolo della Generazione Alfa e della Gen Z. Nati come gruppo di ballo e intrattenimento sui social, hanno rapidamente conquistato il pubblico grazie a trend virali. Ci sarà festa anche nel Blue Rock di Aquafan dalle ore 17:30: è in programma Let's DJ - Road to Lucca Comics & Games, la DJ battle realizzata da AlphaTheta e MediaWorld, dedicata alla nuova generazione di DJ. I partecipanti si sfideranno dal vivo davanti a una giuria di professionisti del settore, per conquistare un posto nella finalissima in programma a Lucca Comics & Games 2026. Una giornata all'insegna di musica, performance e cultura dj, pensata per offrire visibilità ai nuovi talenti e avvicinare sempre più giovani al mondo del DJing. La festa non finisce qui: il party con i dj si sposterà alle 20:30 in Piscina Onde con ospite Rudeejay. Il producer e remixer bolognese — tra i nomi più apprezzati della scena dance italiana e internazionale, con collaborazioni e supporti da artisti del calibro di Tiësto, Martin Garrix, Hardwell e Diplo — farà ballare il pubblico sotto le stelle per una serata indimenticabile.