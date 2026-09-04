Aquafan prolunga l’estate: apertura fino al 13 settembre

Sabato 12 e domenica 13 il “Big Party” di chiusura: scivoli fino alle 19.30, musica e dj set con Pakkio Sans, Vittilucchi e Max Monti

L’estate all’Aquafan di Riccione non è ancora finita. Il parco acquatico ha deciso di prolungare la stagione fino a domenica 13 settembre, alla luce delle temperature ancora estive e della forte presenza di turisti sul territorio.

Il gran finale sarà nel prossimo weekend, con il “Big Party” di chiusura in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. Due giornate con apertura dalle 10 alle 20 e gli scivoli disponibili fino alle 19.30. Per l’occasione è stato previsto anche un biglietto cumulativo per entrambe le giornate, al costo di 39 euro.

La chiusura del parco era inizialmente prevista per il 6 settembre. «In accordo con la forte domanda territoriale, le realtà ricettive e di promozione turistica, abbiamo scelto di allungare la stagione e di offrire anche qualcosa in più: due giorni no-stop, da mattina a sera», spiega Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment.

Durante l’estate, ricorda Leardini, le giornate con orario prolungato hanno registrato un buon riscontro, anche grazie alle alte temperature. «Vogliamo offrire ancora questa ottima soluzione di divertimento per tutte le età per salutare la stagione 2026», aggiunge.

A fare da colonna sonora al weekend saranno i dj set organizzati insieme alla Rimini Deejay Academy. Sabato 12 settembre, alle 17 nella Piscina Onde, sarà la volta di Pakkio Sans e Vittilucchi, con il progetto "Calore Umano". I due dj e produttori proporranno un set che mette insieme sonorità elettroniche e clubbing.

Domenica 13 settembre, sempre alle 17, toccherà invece a Max Monti, nome legato alla storia della dance e del clubbing italiano. Nel suo percorso ha firmato e lanciato brani come "Gam Gam" e "Clap Clap", diventati parte della storia della musica dance.

Il weekend darà spazio anche ai giovani talenti della Rimini Deejay Academy. Sabato e domenica, tra le 14 e le 14.45, altri dj della scuola saliranno in console nella Piscina Onde. Una collaborazione che da diversi anni porta gli allievi dell'accademia a esibirsi davanti al pubblico dell'Aquafan.

Così, mentre il calendario segna ormai settembre, a Riccione ci sarà ancora un fine settimana fatto di acqua, musica e scivoli. Con l'estate che, almeno all'Aquafan, prova a resistere qualche giorno in più.