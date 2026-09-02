Addio a Marco Qiu, il giovane scomparso in Appennino. La famiglia è titolare del ristorante Fior di Loto

L'incidente è avvenuto alla cascate della Brusia, nel forlivese

Si chiamava Marco Qiu e aveva 35 anni l'uomo deceduto nel primo pomeriggio di martedì (1° settembre), alle cascate della Brusia, a Bocconi, nel forlivese. Il giovane, di origine cinese, era cresciuto nel borgo San Giuliano di Rimini: la madre è titolare, in zona, del noto ristorante Fior di Loto. Nel locale vi lavorava anche Marco, per dare una mano alla famiglia. Il giovane, molto noto a Rimini, ricordato in queste ore di cordoglio da tutti i suoi conoscenti, per la sua bontà e per il suo carattere affabile, martedì scorso era in compagnia della fidanzata e stava facendo un bagno alle cascate della Brusia. È scomparso sott'acqua, forse per un malore, o forse per avere colpito la testa dopo il tuffo. Il corpo è stato recuperato, ma il 35enne aveva già perso la vita. A chiedere l'intervento dei soccorsi è stata la compagna.