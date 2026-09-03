Auto perde il controllo sul cavalcavia della Marecchiese, il conducente scappa

Nessun ferito né altri veicoli coinvolti nell’incidente. Il cavalcavia è rimasto chiuso in direzione Riccione per consentire i rilievi e la rimozione dell’auto

Macchina carambola sul cavalcavia, conducente scappa. Incidente nella prima serata di ieri, mercoledì 2 settembre, a Rimini. Secondo una prima ricostruzione un'auto, che procedeva in direzione sud, avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo di traverso e bloccando le due corsie di marcia. E' successo sul cavalcavia della Marecchiese. Il mezzo è completamente distrutto. Il conducente avrebbe fatto perdere le sue tracce. Non ci sarebbero né feriti né altri mezzi coinvolti. Il traffico sul cavalcavia in direzione Riccione è stato chiuso per diverso tempo per consentire i rilievi della Polstrada. La circolazione è stata chiusa all'altezza della rotonda della via Emilia.