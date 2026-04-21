Area ex Ferrovieri, interrogazione in Comune: “Rimini rischia di perdere un’occasione strategica”

Il consigliere Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) chiede chiarimenti su parcheggi, cinema Settebello e area sportiva: “Serve una visione per evitare abbandono e valorizzare uno spazio chiave”

Tiene banco in Consiglio comunale a Rimini il futuro dell’area ex Ferrovieri legata al Settebello. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, ha presentato un’interrogazione al sindaco Jamil Sadegholvaad per chiedere chiarimenti sulla destinazione di uno spazio considerato strategico ma oggi in stato di semiabbandono.

Nel documento si evidenzia come l’area, storicamente legata al dopolavoro ferroviario e al Cinema Settebello, rappresenti un patrimonio importante per la città, sia dal punto di vista culturale che sociale. Marcello sottolinea anche le segnalazioni di alcune associazioni sulla mancanza di spazi culturali e sulle condizioni della struttura.

Secondo quanto riportato, la gestione dell’area sarebbe affidata a Sistemi Urbani. Proprio in questi giorni la società avrebbe avviato la riqualificazione della zona parcheggio, con la realizzazione di circa 499 posti auto a pagamento, mentre restano ancora da definire le destinazioni delle aree dedicate a cinema e attività sportive.

Il consigliere propone una possibile suddivisione in tre ambiti: parcheggi e servizi, area culturale (cinema, teatro e spettacolo) e spazio per sport e benessere. Da qui le richieste all’amministrazione: valutare l’acquisizione o la concessione dell’intero comparto, avviare un confronto con la proprietà per le aree ancora disponibili e garantire tariffe accessibili per il parcheggio, così da favorire l’accesso al centro.

“Non possiamo permetterci di perdere un’occasione così importante per Rimini”, conclude Marcello, sollecitando una strategia concreta per il rilancio di un’area ricca di storia e potenzialità.