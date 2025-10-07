Altarimini

Armato di manganello e coltello, tenta la rapina e aggredisce gli agenti

28enne bloccato con lo spray al peperoncino

A cura di Glauco Valentini Redazione
07 ottobre 2025 07:38
Misano Adriatico
Cronaca
Un 28enne del Burkina Faso è stato arrestato sabato pomeriggio a Misano Adriatico per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, sorpreso all’interno di un furgone intento al furto, ha minacciato gli agenti con un manganello, rifiutandosi più volte di uscire dal veicolo. Dopo l’intervento delle forze dell'ordine e del 118, è stato immobilizzato con spray al peperoncino. Addosso aveva un bastone telescopico, un coltello e oggetti rubati, tra cui un passaporto, un Rolex e un paio di occhiali del proprietario del mezzo. È ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

