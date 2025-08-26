Arrestato a Termini lo stupratore di Tor Tre Teste: "Ero drogato”

Il 26enne gambiano, irregolare in Italia, ha ammesso la violenza

I carabinieri hanno arrestato a Termini l’uomo che ieri mattina ha violentato una donna nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Si tratta di un 26enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale. Fondamentali per il riconoscimento gli abiti – scarpe e berretto – indossati anche al momento della violenza.

Il giovane, fermato mentre si aggirava nella zona della stazione, ha ammesso subito le proprie responsabilità, dichiarando di aver agito sotto effetto di stupefacenti acquistati poco prima a Quarticciolo. Le accuse a suo carico sono di violenza sessuale e rapina: aveva infatti rubato il cellulare della vittima, permettendo agli investigatori di tracciarne gli spostamenti fino a Termini.

L’aggressione era avvenuta all’alba, mentre la donna stava portando a spasso il cane. Bloccata a terra e minacciata di morte, è riuscita poi a tornare a casa e a chiedere aiuto, fornendo ai carabinieri una descrizione dettagliata che ha portato al rapido arresto del responsabile.