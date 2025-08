Arrestato l'ottavo membro della banda di minorenni tunisini: si nascondeva a Riccione

Il ragazzo era ricercato per gravi reati. Il gruppo, attivo tra Ravenna e altre città, è accusato di rapine, pestaggi e un tentato omicidio

Un 16enne tunisino è stato arrestato a Riccione: era l’ultimo identificato tra gli otto adolescenti finiti in un’indagine della Procura dei minori di Bologna. La banda, formata da minori non accompagnati conosciutisi nei centri di accoglienza del Ravennate, è accusata di 34 reati, tra cui furti, accoltellamenti, rapine e un tentato omicidio. Il caso più grave risale al 15 luglio, quando un coetaneo è stato accoltellato in piazza Duomo a Ravenna. I giovani agivano in branco, colpendo in particolare nelle stazioni ferroviarie. Uno di loro è ancora irreperibile.