Arrestato uomo macedone, era ricercato per un mandato di arresto internazionale

I due figli minorenni sono stati affidati agli assistenti sociali

Nella mattinata di ieri (8 agosto) la Polizia di Stato, in particolare il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, aggregato presso la locale Questura per i rinforzi estivi, ha arrestato un soggetto di nazionalità macedone, ricercato in campo internazionale in virtù di un mandato di arresto. L'intervento della Polizia è stato effettuato in una struttura ricettiva situata in zona San Giuliano, dove è stato rintracciato l’uomo in questione, in compagnia dei suoi due figli. L’uomo è stato identificato ed è emerso che a suo carico vi era un mandato di arresto emesso dalle Autorità Macedoni, a seguito di una truffa avvenuta nel 2024 in Macedonia. L'uomo è stato così arrestato, i figli affidati agli assistenti sociali.